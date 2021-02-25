Cinsel saldırı sanığı eski uzman çavuş Musa Orhan yine konuşmadı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, 16 Temmuz 2020 tarihinde tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta yaşamını yitiren İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, bugün görülen ikinci duruşmada da konuşmadı.

”Nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Musa Orhan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Siirt ve Batman Barosu ile Orhan'ın avukatları katıldı. Ankara'dan SEBGİS ile duruşmaya katılan Orhan ilk duruşmada olduğu gibi yine konuşmadı ve "susma hakkı"nı kullandı.

Mahkeme heyeti; cumhuriyet savcısı, İpek Er'in ailesinin avukatı ve sanık Musa Orhan'ın avukatının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı. Sanık Orhan'ın sosyal medya hesapları olup olmadığının incelenmesi için duruşma, 1 Haziran'a ertelendi.

Mahkeme Musa Orhan’ın tutuklanması yönündeki talebi de reddetti.

Ne olmuştu?

Siirt’te uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan ve İpek Er'i intihara sürükleyerek ölümüne yol açan Musa Orhan, 19 Ağustos’ta çıkarıldığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklanmış bir hafta sonra ise serbest bırakılmıştı. Orhan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılırken, "intihara sürükleme" suçundan bir soruşturma açılmamıştı. İçişleri Bakanlığı, Orhan’ın, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edildiğini duyurmuştu.