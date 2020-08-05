Çinli genel yayın yönetmeni: Pekin ABD'ye misilleme yapmaya hazır

Çin'in resmi haber ajanslarından Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin, Çinli gazetecilerin ABD'yi terk etmek zorunda kalmaları senaryosuna Çin hükümetinin hazırlıklı olduğunu, buna karşılık Hong Kong'da bulunan ABD'li gazetecilere ilişkin bir misilleme olabileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hu, "Bildiğim kadarıyla, ABD'nin Çinli gazetecilerin vizelerini yenilemediğini düşünürsek, Çin, gazetecilerin ABD'yi terk etmek zorunda kalacağı en kötü senaryoya hazırlıklı. Eğer böyleyse, Çin tarafı misillemede bulunacak, bu misillemeye Hong Kong'da bulunan ABD'li gazetecilerin hedef alınması da dahil olacak" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Mart ayında yaptığı açıklamada, New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post gibi önde gelen ABD gazetelerinde çalışanların Washington'un ülkedeki Çinli basın kuruluşlarında çalışan sayısını azaltma kararına karşılık basın kartlarını teslim etmelerini gerektiğini belirtmişti.

Washington, Şubat ayında bazı Çinli basın kuruluşlarının "dış misyonda" olduklarını iddia etmişti. Bunun ardından 60 Çinli muhabir, ABD'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Washington yönetimi, aynı zamanda, Çin'in basın kuruluşlarının ABD'deki mevcut personelleri ve sahip olduğu gayrimenkulleri konusunda Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirmesi gerektiğini açıklamıştı.