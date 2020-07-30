Çin-Rusya ticaretinde dolar kullanımında tarihi düşüş

Rusya ile Çin arasındaki ticari işlemlerde ABD doları kullanımı, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde beş azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı.

Sputnik’in haberine göre beş yıl önce, iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 90’ı ABD doları ile gerçekleştirilirken, 2016 yılından itibaren dolar kullanımında gözle görülür bir düşüş yaşanmaya başladı. 2016 yılı sonuna gelindiğinde Moskova ile Pekin arasındaki ticaretin yüzde 80’inde dolar kullanılır hale gelmişti.

Takip eden yıllarda iki ülke arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda dolar kullanımında yılda ortalama yüzde 3 ila 4’lük bir azalma yaşanırken, ABD’nin Çin’e karşı ticaret savaşı ilan ettiği 2019 yılında dolar kullanım oranı yüzde 51’e kadar geriledi.

2020 yılının ilk çeyreğinde bu oranın yüzde 46’ya gerilemesiyle birlikte ilk kez iki ülke arasındaki ticaretin yarısından daha azında dolar kullanılmaya başlandı.

Moskova-Pekin ticaretinin yüzde 30’unun avro, yüzde 17’sininse yuan ile gerçekleştirildiği bildirilirken, geçtiğimiz yıllarda ticari işlemlerin ortalama yüzde 7’sinde ruble kullanıldı.

İki ülke arasındaki dolar kullanımında gözlemlenen azalmanın, kısmen ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarından kaynaklandığı ve Çin’in yaptırımlardan gördüğü zararı asgariye indirmek için diğer para birimlerini kullanmaya yöneldiği belirtiliyor.

Rus Sanayici ve Girişimcileri Birliği Başkan Yardımcısı Alexandr Murychev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, mevcut senaryonun, Pekin’le yapılan ticarette rublenin rolünün güçlendirilmesi için eşi görülmedik fırsatlar yarattığını dile getirdi. Ancak Murychev, mevcut kırılganlığı nedeniyle rublenin Çin-Rusya ticaretinde hâkim bir rol oynamasının güç olduğuna dikkat çekerek daha gerçekçi bir alternatifin zamanla dijital para birimlerine geçiş olabileceğini söyledi.

Çin ulusal bir kripto para birimi projesini etkin bir şekilde hayata geçirirken, Rusya henüz dijital finansal varlıklar konusunda yeni bir yasa çıkarma sürecinde bulunuyor.