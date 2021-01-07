Çin medyası ABD'ye Hong Kong parlamentosu baskınına desteğini hatırlattı

ABD Kongresi'nin Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Global Times, ABD'nin Hong Kong'da parlamentoyu basan sömürge yanlılarına destek çıkan mesajlarını hatırlattı.

Haber Merkezi

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gazetesi, ABD'de Kongre Binası'nın Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Hong Kong'da sömürge yanlılarının parlamento baskınını hatırlattı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hong Kong'da parlamento baskını görüntüleri için "Görülmesi gereken güzel manzara" dediğini hatırlatan gazete, Pelosi için "ABD Kongresi'ndeki son gelişmeler hakkında aynı şeyi söyleyip söylemeyeceği henüz belli değil" notunu düştü. Hong Kong'daki gösterilere "güzel manzara" diyen Pelosi'nin odasını basıp koltuğuna oturan Trump destekçisinin fotoğrafını da "koltuğu işgal edildi" sözleriyle paylaştı.

Global Times ayrıca, "Sam Amca'nın demokrasi ustalığı" başlığıyla bir karikatür yayınladı. Karikatürdeki Sam Amca karakterinin, televizyonda Hong Kong olaylarını izlerken "Güzel manzaralar", Washington olaylarını izlerken ise "Zorbaları vurun" dediği görülüyor.

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