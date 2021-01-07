Çin medyası ABD'ye Hong Kong parlamentosu baskınına desteğini hatırlattı

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gazetesi, ABD'de Kongre Binası'nın Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Hong Kong'da sömürge yanlılarının parlamento baskınını hatırlattı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hong Kong'da parlamento baskını görüntüleri için "Görülmesi gereken güzel manzara" dediğini hatırlatan gazete, Pelosi için "ABD Kongresi'ndeki son gelişmeler hakkında aynı şeyi söyleyip söylemeyeceği henüz belli değil" notunu düştü. Hong Kong'daki gösterilere "güzel manzara" diyen Pelosi'nin odasını basıp koltuğuna oturan Trump destekçisinin fotoğrafını da "koltuğu işgal edildi" sözleriyle paylaştı.

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as "a beautiful sight to behold" — it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO — Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021

What word did they use about #HK? What words are they using now? #US media condemn the incident in US, calling it 'violence,' 'thugs,' 'extremists,' and 'disgrace.' What words did they use to describe riots in #HK? 'Beautiful sight,' 'fighters for democracy': FM https://t.co/icrsfoqTZJ pic.twitter.com/ib5tvxIwFr — Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021

Global Times ayrıca, "Sam Amca'nın demokrasi ustalığı" başlığıyla bir karikatür yayınladı. Karikatürdeki Sam Amca karakterinin, televizyonda Hong Kong olaylarını izlerken "Güzel manzaralar", Washington olaylarını izlerken ise "Zorbaları vurun" dediği görülüyor.