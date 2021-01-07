ABD'li komünistler: Polis ve Pentagon çetelerle işbirliği yaptı

ABD'deki Sosyalizm ve Özgürlük Partisi yaptığı açıklamayla ülkenin başkentinde yaşanan olayları değerlendirdi.

"Trump Kongre'ye yönelik faşist ayaklanmayı teşvik ediyor - Sırada ne var?" başlığını taşıyan açıklamada "Bugün, Donald Trump tarafından harekete geçirilmiş olan bir faşist çete, Kongre polisi ve Savunma Bakanlığı'nın bazı unsurları ve muhtemel başka silahlı güçlerle açık anlaşma içinde ABD kongre binasını bastı ve Kongre'yi dağıttı" denilirken, Kongre binasına saldıran aşırı sağ topluluğun tepede Trump figürü altında birleşmiş olduğuna işaret edildi.

"Trump görev süresinin sonunda yargılanmaktan sakınıyor ve Cumhuriyetçi Parti üzerindeki politik kontrolünü de sürdürmek istiyor" değerlendirmesini yapan PSL, polisi baskını yapan çetelere dönük tavrı nedeniyle suçladı.

'Bu eylemi örneğin ırkçılık karşıtları yapsaydı...'

Faşistlerin barikatları yıkarak Senato salonunu işgal etmesi ve pencereleri kırması sırasında ağır silahlı Capitol polisinin neredeyse hiçbir direnç göstermediğini belirten PSL, Kargaşa sona erdikten sonra amacına ulaşan çetecilerin tutuklanmadığını aksine bunlara sakince binanın dışına doğru eşlik edildiğini bildirdi ve şu karşılaştırmayı yaptı:

"Örneğin, bu yaz ırkçılık karşıtı göstericiler Trump yanlılarının yaptığı türde bir işgal girişiminde bulunsaydı, hiç şüphesiz ölümcül ve ezici bir kuvvetle karşılanırlardı"

Açıklamada, Trump taraftarlarının ülkenin farklı yerlerinden başkente gelirken Capitol binası baskını için hazırlıklarını da yapmış olduklarına işaret edilirken, polisin çetelerin iç iletişimini takip ederek baskın hazırlıklarını tespit etmemiş olmasının akıl almaz bir şey olduğuna da işaret ediliyor.

Pentagon'un başındaki kişi konumunu Trump'a borçlu

PSL, Pentagon'un (Savunma Bakanlığı) yaşanan krizdeki rolünün de önemli sorulardan birisi olduğunu söylerken, başkentteki Ulusal Muhafızların kontrolünün kent yönetiminin (Belediye Başkanı Muriel Browser) değil Pentagon ve ordunun kontrolü altında olduğunu, Browser'ın hafta başında Ulusal Muhafızlar'ın kentte konumlandırılması talebinin Pentagon tarafından göz ardı edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada Savunma Bakanı Christoper Miller'ın bağımsız bir figür olmadığı, Özel Kuvvetler'de düşük rütbeli bir askerken Trump tarafından merkezi önemde bir konuma yükseltildiği, mevcut konumunu bütünüyle ona borçlu olduğu hatırlatıldı.

'Sorumlular affedilmemeli'

Biden'ın olaylar sonrasındaki açıklamasına da değinen PSL, şunları söyledi:

"Bugün yaptığı kısa ve zayıf bir açıklamada Joe Biden, faşist çeteye geri çekilmesi çağrısında bulundu, yurtseverlik temalı boş ve basmakalıp tekliflerde bulundu. Oysa asıl yapılması gereken, bugün yaşanan tarihi faşist saldırganlığın sorumlularının yargı önüne çıkarılmasıdır. Bu gereklilik özel olarak Donald Trump'ı ve polisle ordu hiyerarşisi içindeki konumunu bugünkü eylemlere zemin hazırlamak için kullananları içermektedir."