Trump destekçileri Kongre binasını bastı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Kongre'nin ortak oturumu, resmi olarak Demokrat Joe Biden'i yeni başkan yapacak seçim oylarını saymak için toplanırken, ABD'nin üst meclisinin binasının çevresindeki koruyucu barikatı aştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence Çarşamba günü Washington DC'de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunu açarken, dışarıdaki protestocular Capitol Hill'de polise saldırdı.

Birkaç dakika içinde polis geri çekildi ve protestocular binayı tamamen sardı.

Trump, Pence'ten oturumu engellemesini istedi, ancak Pence, Kongre'nin ortak oturumunu açmadan önceki dakikalarda, tek taraflı olarak oyları iptal etme yetkisine sahip olduğuna inanmadığını söyledi.

Binayı saran Trump destekçileri kısa süre sonra kapıları aşarak binanın içine girdi.

This is happening pic.twitter.com/MNDC2Nh1Cg — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Trump destekçilerinin içeriye girmesinin ardından Kongre oturuma ara verdi.

Bununla beraber 18.00 itibariyle Başkent'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Binayı basan Trump destekçileri meclis salonuna da girdi.

Nancy Pelosi, Ulusal Muhafız birliklerinden, Kongre polisinin talebi üzerine, Kongre Binası'nda güvenliğini sağlamalarını istedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Senatör Chuck Grassley'nin güvenli bir yere götürüldüğü belirtildi.

Polis protestocuların Kongre Binası'ndan çıkmasını talep ederken ABD Kongre Binası içinde en az bir kişi vuruldu.

Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamasında şöyle dedi:

ABD Başkenti'ndeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır! Unutmayın, Biz Kanun ve Düzen Partisiyiz - Kanuna ve üniformalı büyük polislerimize saygı gösterin. Teşekkür ederim!

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Virginia Valisi, Ulusal Muhafızları ve 200 Eyalet Polisi'ni Başkent Washington DC'ye gönderdiğini duyurdu.

Vali Bowser, yaptığı açıklamada, "Bugün District of Columbia için 6 Ocak Çarşamba saat 18.00'den 7 Ocak Perşembe sabah 6.00'a kadar şehir genelinde sokağa çıkma yasağı emri veriyorum." dedi.

NATO’dan açıklama: Washington DC’deki sahneler şok edici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Washington DC’de şok edici sahneler var. Bu demokratik seçimin sonucuna herkes saygı duymalı” dedi.

Beyaz Saray: Trump Ulusal Muhafızlara talimat verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi:

"Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, Ulusal Muhafız diğer federal koruma servisleriyle birlikte yolda. Başkan Trump'ın şiddete karşı ve barış içinde kalma çağrısını yineliyoruz."

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.



We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful. — Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021

Mike Pence, Trump'ı takipten çıktı

Trump'ın yardımcısı Pence, ABD Başkanı'nı Twitter'da takipten çıktı.

Pence Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

ABD Kongre Binası’nda gerçekleşen şiddet ve yıkım şimdi durmalı. İlgili herkes Emniyet Güçlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir.

Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Kongre Binamıza yapılan bu saldırı hoş görülemeyecek ve olaya karışanlar kanunla sonuna dek yüzleşecektir.

Mike Pence daha sonra Trump'ı geri takip etti.

Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde bomba alarmı

New York Times'ın aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde patlayıcı alet bulundu ve etkisiz hale getirildi.

Biden'dan açıklama

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Trump destekçileri tarafından başlatılan şiddetli çatışmaları kınadı

Delaware'den konuşan Biden, "Hepiniz izlediklerimi izliyorsunuz. Bu saatte demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” dedi.

Capitol'e saldıran Trump destekçilerini "aşırılık yanlısı" olarak adlandıran Biden, davranışlarının "isyan" olduğunu söyledi.

Biden, "Artık bitmeli. Bu kalabalığı geri çekilmeye ve demokrasi çalışmalarının ilerlemesine izin vermeye çağırıyorum" diye ekledi.

Trump'ı hemen televizyona çıkarak "bu kuşatmanın sona ermesini talep etmeye" çağırdı.

Pence'ten Biden'lı fotoğraf

Trump'ın yardımcısı Pence, Twitter kapak fotoğrafına Joe Biden ve Kamala Harris'i koydu.

Trump'ın Tweet'ine etiket

Twitter, ABD Başkanı Trump'ın "Evinize dönün" çağrılı tweetini şiddet riski gerekçesiyle yorum ve beğeniye kapattı.

Polislerden Trumpçılarla selfie

Kongre'ye giren Trump destekçileri ve polislerin birlikte selfie çekmesi dikkat çekti.

Özel kuvvetler Kongre Binası'na girdi

ABD Özel Kuvvetleri AP'nin bildirdiğine göre kongre binasına giriş yaptı.