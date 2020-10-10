Çin: ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki hamleleri provokasyondur

Cuma günü tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında bir ABD savaş gemisinin görülmesinden sonra Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı, USS John S. McCain güdümlü füze destroyerinin eylemlerini provokasyon olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda ordu sözcüsü olan Kıdemli Albay Jang Nandong, yaptığı açıklamada Çin Ordusu'nun muhripin izini sürmek ve onu uzaklaştırmak için deniz ve hava kuvvetleri gönderdiğini söyledi.

Savaş gemisini Çin'in karasularında izinsiz girmekle suçlayan Çinli askeri yetkili, ABD'yi bölgedeki deniz ve hava operasyonlarını kontrol etmeye çağırdı.

Jang, ABD'nin sık sık Güney Çin Denizi'ne "gücünü göstermek ve Çin'in egemenliği ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde ihlal etmek" için savaş gemileri gönderdiğini söyledi. Çinli komutan bu tür eylemlerin "bariz seyir hegemonyası ve askeri provokasyon" olduğunu söyledi. Yetkili, "ABD tarafını bu tür provokatif eylemleri derhal durdurmaya, deniz ve hava askeri operasyonlarını sıkı bir şekilde yönetmeye ve kontrol etmeye çağırıyoruz" dedi.

Açıklamada, Pekin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumak ve bölgede barış ve istikrarı korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı belirtildi.

Pekin, neredeyse tüm Güney Çin Denizi'nin egemenlik alanı altında olduğunu iddia ediyor. Mandarin'cede Hişa Adaları olarak bilinen Paracels, 1974'ten beri Çin tarafından kontrol ediliyor ancak Tayvan ve Vietnam da adalarda hak iddia ediyor.

Temmuz ayında, Pekin, ABD'yi, iki uçak gemisini, USS Nimitz ve USS Ronald Reagan'ı Güney Çin Denizi'ne gönderdikten sonra "zorba gibi dünyaya yelken açmakla" suçladı.