Çiftçi borçları Ziraat Bankası’nı tarla zengini yaptı

Türkiye'de 2020 yılında artan çiftçi borçları Ziraat Bankası’nı tarla zengini haline getirdi.

Birgün'de yer alan habere göre, bankanın internet sitesinde ilana çıkan yüzlerce tarla bulunuyor.

Ziraat Bankası’nın borçlu çiftçilerin varlıklarına haciz getirerek sahip olduğu 1918 gayrimenkul dün itibariyle internet sitesinde satışta görünüyor. Bu gayrimenkullerin ise 874’ü tarla, bağ ve bahçeden oluşuyor.

Bunlar çeşitli fiyat aralıklarında değişiyor. İlanlarda 1 milyon TL’nin üzerinde portakal bahçesi de, 15 bin TL’lik buğday tarlası da bulunuyor.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre tarım kesiminin bankalara kasım ayı itibariyle 128,8 milyar lira kredi borcu bulunuyor. Bu borç, 2019’un aynı ayında 108,3 milyar liraydı. Buna göre, çiftçilerin borcunda son 1 yıldaki artış yüzde 18,9 oranında gerçekleşti.