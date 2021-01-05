Çiftçilerden Bakanlık önünde eylem

Tarım ve Kredi Kooperatifleri’ne olan borçları nedeniyle traktörlerine, araçlarına ve tarlalarına haciz konulan çiftçiler, Ankara’da toplanarak Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

ANKA'nın haberine göre, çiftçiler, hacizlerin durdurulması, kredilerin faizlerinin makul seviyeye indirilmesi ve borçlarının da 5 eşit takside bölünmesini istedi.

Arkadaşına kefil olduğu için tarlası ve aracına haciz gelen Edirneli çiftçi Murat Aladağ, ellerinin kollarının bağlı olduğunu ve üretemediklerini söyledi. “Tarım Kredi öyle bir sistem kurmuş ki her borçlu için 2-3 kefil buluyor. Kefiller arasında da husumetler çıkmaya başladı” diyen Aladağ, 2017-2018 yıllarındaki faizler yüksek olduğu için şimdi çiftçinin bu hale geldiğini belirterek hükümete tanzim satış uyarısı yaptı.

'İneğimi filan sattım, iş de para da yok'

Hayvanlarına haciz gelen Gölbaşılı besici Mehmet Pehlivan ise 50 bin lira kredi çektiğini bunun 25 bin lirasını ödediğini ancak bir yıl sonra faiz nedeniyle borcunun yine 50 bin liraya yükseldiğini anlatarak, “İneğimi filan sattım. Ödedim, davar filan yok. İş de yok, para da yok. Emekliyim, emekli paramı yatırıyorum. Büyüklerimi borçları yapılandırırsa, ona razıyız. 5 ineğimi sattım, 25 bin lira etti. Seneye satacak bir şey yok, nasıl ödeyeceğiz onu düşünüyorum şimdi” diye konuştu.

Faizlerinin silinmesini isteyen çiftçiler, aralarından belirlediği 3 temsilciyi basın açıklamasının ardından Tarım Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeye gönderdi.