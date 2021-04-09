CHP Sözcüsü Öztrak: Saray rejimlerinde darbeler içeriden olur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, emekli amirallerin açıklamasının ardından AKP tarafından "darbe mağduriyeti" çıkarılmaya çalışıldığını belirterek "Erdoğan, komplo ve kumpas uzmanı darbeci arıyorsa, sarayındaki altun varaklı aynalara bakacak" dedi.

CHP Ekonomi Masası için bulunduğu Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Öztrak "Ununu elemiş, eleğini asmış amirallerin, kaleme aldıkları bir açıklama üzerinden, darbe mağduriyeti çıkarmaya uğraşıyorlar" dedi ve ekledi: "Bir de bu emekli amiraller, 'Kılıçdaroğlu’ndan emir aldı' diyerek, bize iftira atıyorlar. Yetmiyor bir de bu amirallerin ailelerini fişlemişler. Bu bilgileri de basına sızdırıyorlar. Bunu ancak darbeciler yapar."

"Erdoğan, komplo ve kumpas uzmanı darbeci arıyorsa, sarayındaki altun varaklı aynalara bakacak" diyen Öztrak dün, emekli amirallerin açıklamasını basına sızdıran hükümete yakın gazetecinin önemli bazı itiraflarda bulunduğunu belirtti.

'Saray'ın dehlizlerine uzanan FETÖ tarzı kumpas'

Öztrak "Bu duyuru, yayımlanmadan önce, Erdoğan’ın bir bakanının da elindeymiş. Yani ortada sarayın dehlizlerine kadar uzanan, FETÖ tarzı bir kumpas kurulduğu anlaşılıyor. Bu kumpasa figüran olmayan herkese de, baskı uygulanıyor" diye konuştu.

"Fethullah Gülen okyanus ötesinde, ama yöntemleri ve fikirleri halen iktidarda" diyen CHP Sözcüsü, Erdoğan'ın daha önce Türkiye'de askeri darbe döneminin kapandığını söylediğini belirterek "Ama Türkiye’de halen, askeri darbeden tedirgin oluyorsanız iktidara tavsiyemiz, emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden, sarıklı generallerden korkacaksınız" dedi.

'Saray'ınıza bekçi yaptıklarınıza bakın'

Bu hafta Ürdün'de yaşananları hatırlatarak "Saray rejimlerinde darbeler dışarıdan değil, içeriden olur" diyen Öztrak "Sayın Erdoğan, halen bir darbe korkunuz varsa, bunu dışarılarda aramayın, sarayınızın içine ve en yakınlarınıza daha dikkatli bir bakın. Hatta sarayınıza bekçi yaptıklarınıza bir bakın" diye konuştu.

AKP'nin büyük kongresinin ardından geçen 15 günde, aşısı olan bir virüs yüzünden 2 bin 739 yurttaşın yaşamını yitirdiğini söyleyen Öztrak "Memlekette darbe mi arıyorsunuz? Darbe işte budur. Bu milletimizin sağlığına, canına yapılan bir darbedir" dedi.

'Esnaf yazarkasa atabiliyordu'

"Esnafa, emekçiye darbe yapan Erdoğan, şimdi çıkmış Ecevit döneminde atılmayan 'daktiloyu' soruyor" diyen Öztrak "20 yıl önce esnafımız, daktilo değil, ama yazar kasa atabiliyordu. Bunu yaptıktan sonra da ne kendisine, ne de ailesine bir şey oluyordu. Ama bugün bıraktık yazar kasa atmayı, bir tweet atan, bir bildiri yayımlayan dahi içeri atılıyor" diye konuştu.