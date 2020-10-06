Ceren Damar cinayetinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin yargılamada, sanık Hikmet'e Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçuyla verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

"Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şeklide oluşan ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı" gerekçesiyle kararın onanmasına oy çokluğuyla hükmedildi. Sanığa "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan verilen ceza da kesinleşti. Heyette yer alan bir üye hakim, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, muhalefet şerhi koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Hikmet hakkında, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 21 Şubat'ta karara bağlanmış, sanık Hikmet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.