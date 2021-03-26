CEO Nevzat Aydın'ın 'Banabi' rüyası kuryelerin kâbusu

Sendikalaşma hakları tanınmayan, sürekli risk altında ve büyük bir baskıyla çalıştırılan, ölümlü ve yaralanmalı kaza haberleriyle gündeme gelen "Banabi" işçilerinin yaşadığı sorunlar artarken, CEO Nevzat Aydın "rüya gibi ofisleri" ve kazandığı paralarla mutlu olmaya devam ediyor.

Aydın “Banabi bana çok iyi geldi…” sözleriyle tabloyu özetlerken, işçiler cephesinde neler yaşandığını, işçilerin hangi zorlukları yaşadığını geçtiğimiz salı günü soL TV'deki "İşçiden" programında gündeme getiren yazarımız Burçak Özoğlu, bugünkü köşe yazısında, Aydın'ın "rüya" gibi ofisinin dışında işçilerin neler yaşadığını gözler önüne serdi.

Özoğlu, tabloyu şu ifadelerle özetledi:

"Yemeksepeti Park’ın yataklı kompartmanlarının camından aşağıda, karda kışta, yağmurda çamurda, sıcakta soğukta iki teker üstünde, uzun saatlerle, molasız, gecesiz gündüzsüz 'paket atan'; bırak esnek mesai saatlerinde playstation oynamayı, iki paket arası yemek yemeye fırsat bulamayan; kendi deyimleriyle 'meslek hastalıkları ölmek' olan motokuryeler belirince işte o öykü öyle değil diye isyan edesi geliyor insanın.

E ama motokuryelik doğası gereği zor iş, ne yapsın Banabi CEO’su mu diyeceksiniz? Yüzlerce çalışanı rüya ofislerde çalışıyor o kadar da olsun hem bak ne kadar samimi, esprili ortam mı diyeceksiniz?

Demeyin."

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