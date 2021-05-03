Camide 'itikaf' yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasını yapmıştı.

Kuytul'un açıklamasının ardından Gaziantep'teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ile müdahale etti.

Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı.

Camide 'itikaf' yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahalehttps://t.co/9MN0Easfby pic.twitter.com/t8EcW4kZJD — soL Haber (@solhaberportali) May 3, 2021

İtikaf nedir?

İtikaf, camide belirli günler kalma, bu günlerde kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma döneminden oluşan İslami bir uygulamadır.