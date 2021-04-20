Bursa'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında Mehmet Yıldız adlı saldırgan, boşanma aşamasındaki eşi Akgül Yıldız'ın yanına gitti. Mehmet Yıldız, 45 yaşındaki Akgül Yıldız'a işe giderken 3 el ateş ederek kaçtı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi Akgül Yıldız’ın yaşamını yitirdiği tespit etti. Yıldız’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mehmet Yıldız'ın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde bir evde olduğu belirlendi. Yıldız, polisin yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından teslim oldu. Gözaltına alınan Yıldız, emniyete götürüldü.