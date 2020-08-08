Bulgaristan'daki hükümet karşıtı eylemcilere yönelik polis baskınları başladı

Bulgar polisi bir ay süren hükümet karşıtı eylemlere karşı daha sert müdahalelere başlarken Cuma sabahı Sofya'nın merkezinde bir yol kapatma eylemine saldırdı.

Sofya'daki saldırı şafak vakti sabah 4 ile 4:30 arasında, medyanın bulunmadığı bir zamanda gerçekleşti. Polis, protestocuların çadırlarını kaldırdı ve 12 kişiyi gözaltına aldı.

Birkaç saat gözaltında kalan eylemcilerden birinin, Sofya'daki protestoları organize ettiği iddia edilen sözde "Zehirli Üçlü"den Arman Babikyan olduğu bildirildi..

Protestoların yoğunlaştığı Orlov Most (Kartal Köprüsü) ve Sofia Üniversitesi etrafındaki trafik akışı dün itibariyle yeniden başladı. Polis Filibe kentinde de benzer bir saldırıda bulunarak 60 kişiyi kamu düzenini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Medyada çıkan haberlere göre, polis Cuma sabahı Varna ve Eski Zağra kentlerinde de benzer şekilde evlere baskınlar düzenledi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Todor Todorov, bu tür eylemlere bir daha izin verilmeyeceğini söyledi.

Başbakan Boyko Borisov'un, kabinenin geri kalanının ve Başsavcı Ivan Geşev'in istifasını talep eden protestolar neredeyse bir aydır sürüyor.

Çarşamba günü, iktidardaki GERB partisinin konferansında konuşan Borissov, istifa etmeyi düşündüğünü duyurmuş, ancak Perşembe günü GERB'in koalisyon ortaklarından Birleşik Yurtseverler partisinin lideri Valery Simeonov kabinenin istifa etmeyi planlamadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz ay Borisov uyurken çekilen görüntülerde baş ucunda silah ve paraların olması ülkede rüşvet tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.