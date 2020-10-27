Boyun Eğme: Yaşasın Cumhuriyet

Boyun Eğme dergisi bu hafta "İnsanın İnsana Kulluğunu Yok Etmek İçin Yaşasın Cumhuriyet" manşetiyle çıkıyor. Cumhuriyetin hem dünya hem de ülke tarihinde ne anlama geldiğinin işlendiği kapakta, AKP’nin “2023 hedefi” hikayesi de hatırlatılıyor.

Bu haftanın Kadın sayfalarında, Cumhuriyet değerlerinin ve kazanımlarının kadınlar açısından ne anlam taşıdığı üzerine Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Kurucu Başkan Av. Müjde Tozbey Erden ve dernek avukatlarından Av. Nilda Baltalı ile yapılmış bir röportaj yer alıyor.

Bilim emekçilerine davet: Aydınlanma için mücadeleye

237. sayının bir diğer röportajı ise, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu Sekreteri ve TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Erhan Nalçacı ile. Cumhuriyet ile bilim ilişkisinin de konuşulduğu röportajda, üç yıl önce kurulan Akademi’nin sürdürdüğü mücadele ve takvimindeki etkinlikler de değerlendiriliyor.

Birlik Sendikası AVM’lerde örgütleniyor

Bu haftanın Emek-Sermaye sayfalarında Birlik Sendikası’nda örgütlenmeye başlayan AVM emekçileri var. Kendileriyle yapılan söyleşide emekçiler, AVM’lerde kasıtlı olarak yaratılan rekabet ortamını, insanüstü çalışma saatlerini ve uğradıkları diğer hak gasplarını anlatarak tüm bunlara karşı arkadaşlarını sendikalı olmaya davet ediyorlar.

Bu hafta Hukuk Köşesi de AVM emekçilerinin sorularına ayrılıyor.

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ye ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.