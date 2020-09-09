Böyle olur AKP’nin ‘FETÖ’ ile mücadelesi: Erdoğan’ın imzası ile atandılar

"Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez hakkında FÖTÖ üyesi olmak suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dönmez’i teşhis eden mülkiyelerden sorumlu mahrem imamı Ali Yağmur, ‘Himmet ödemelerini düzenli olarak elden yapardı. Toplantılara katılırdı’ dedi.”

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından ‘FETÖ' soruşturmaları kapsamında bazı kaymakam ve vali yardımcılarının görevden alındığı açıklandı.

Yukarıdaki haberde adı geçen Mehmet Fevzi Dönmez de Bakanlığın görevden aldığı isimler arasında yer aldı.

Ancak bu görevden alma kararında dikkat çeken birkaç nokta var.

Bu isim ve bu isim gibi birçok vali yardımcısı ve kaymakam, “FETÖ” davalarında yargılanmalarına rağmen Erdoğan tarafından onanan atama kararlarıyla şu ana kadar çeşitli görevlere getirilmeye devam etti.

Örneğin bu isimlerden Dönmez hakkındaki FETÖ davası haberinin Sabah gazetesinde yayımlanma tarihi 4 Nisan 2020.

Yani ‘FETÖ’den yargılanan bir isim "ilginç" bir şekilde uzun süredir görevine devam ediyor denilebilir ancak ilginçlik bununla da sınırlı değil.

Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, hakkında çıkan “FETÖ’den yargılanma” haberinden sonra bir de Düzce Vali Yardımcısı olarak atanıyor.

Bu atamanın tarihi ise 14 Temmuz 2020.

Yani FETÖ’den yargılandığı bilinen isim 3 ay görevde kalıyor, sonra başka bir ile vali yardımcısı olarak atanıyor, bu atamalar Soylu’nun imzasıyla yapılıyor.

Üstelik Dönmez ismi yalnız değil.

Yandaş basınının “AKP FETÖ’nün peşinde, yine görevden aldı” şeklindeki haber sunumuna karşın, cemaat suçlamasıyla görevden alınan isimlerin tamamının 15 Temmuz’dan çok sonra AKP tarafından çeşitli görevlere getirildikleri, üstelik haklarındaki FETÖ iddialarına rağmen bu adımların atıldığı ortada.

İşte görevden alınan bazı isimlerin “kısa” atanma özgeçmişleri…

Erdoğan’ın imzasıyla atandı, Erdoğan’ı ağırladı…



“FETÖ” iddiasıyla görevden alınan isimlerden biri de Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat oldu.

Erat da tıpkı Dönmez gibi çok eski değil, daha geçtiğimiz yıl, üstelik de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ahlat Kaymakamlığı’na atanmıştı.

Kamuda görev yapan tüm emekçileri “güvenlik soruşturması” adı altında fişleyen AKP’nin, Erat dahil birçok ismin bağlantılarını bilmemesi pek de mümkün görünmüyor.

Ancak buna karşın bu isim de 15 Temmuz’dan hayli sonra birçok görevle ödüllendiriliyor.

Bu görevler arasında Ağrı Tutak’ın kayyum belediye başkanlığı dahi bulunuyor.

Üstelik Erat, AKP’nin Ahlat şovunda Erdoğan, Bahçeli ve Fuat Oktay gibi isimleri ağırlamasıyla, kuvvet komutanlarıyla fotoğraf çektirmesiyle de gündem olmuştu.

Erat’ın kariyerinde bir de ABD izi bulunuyor:

Ekim 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri Virginia Eyaletinin Norfolk kentinde bulunan University Of Old Dominion Üniversitesinde bir yıl süreyle dil eğitiminin yanı sıra “Yerel ve merkezi Yönetim” alanları ile “Kriz Yönetimde Liderlik, Koordinasyon ve İletişim” alanlarında çalışmalarda bulunarak Ekim 2011' de ülkemize dönmüştür.

ABD’de eğitim ortak özellik

Cemaat iddiasıyla görevden alına bir diğer isim ise Saadettin Doğan. Doğan, Kahta kaymakamlığı görevinde bulunuyordu.

Tıpkı Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat gibi o da 2010 yılında kaymakam adaylığını kazandıktan sonra Amerikan’ın Virginia Tech Üniversitesi’nde dil eğitimi ve Amerikan Yönetim sistemi üzerine eğitim aldı.

15 Temmuz’dan sonra Çat kaymakamlığı ve Erzurum Vali Yardımcılığı gibi görevlere atandı. Son görevi ise Kahta kaymakamlığı oldu.

Yine 2010, yine ABD…

Cemaat-AKP ortaklığının devam ettiği dönemde, yani 2010 yılında İçişleri Bakanlığı'nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan isimlerden biri de Bedir Deveci.

Adıyaman Vali Yardımcısı görevinde bulunan Deveci’nin de diğer isimler gibi 2010 yılında sınav kazanması ve Amerika Birleşik Devletleri' nde bir yıl süreyle Towson Üniversitesi'nde İngilizce dil eğitimi alması ve Amerikan kamu yönetimi üzerine çeşitli kamu kurumlarında incelemelerde bulunması dikkat çekici.

Yine Deveci de 15 Temmuz sonrası birçok göreve atanan isimlerden.

İki ay önce atandı

Artvin Vali Yardımcısı Nebi Çanga da henüz iki ay önce, yani Temmuz atamasında görevlendirilen isimlerden.

Temmuz ayında Artvin’e atanan Çanga da göreve 2010’da başlayan kaymakamlardan.

Çanga da 15 Temmuz sonrasında birçok göreve atanmış isimlerden. Hakkında daha önce Denizli’deki bir FETÖ davasında verilen üstü kapalı bir ifade bulunuyor.

Tutuklu sanıklardan eski Babadağ Emniyet Amir Vekili Murat Selçuk, Çanga hakkında kendisini arayıp iki koruma istediğini ancak "Herhangi bir telaşa, korkuya girmeyin, panik yapmayın" dediğini öne sürmüştü.

2011, ABD ve Erdoğan imzası

Bitlis Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar da görevden alınan isimler arasında.

2010 değil, 2011'de kaymakamlık sınavını kazanan bir isim Sancaktutar.

Sınavını "kazanıp" Manisa Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. O da diğer isimler gibi ABD'nin yolunu tuttu. Bir yıl süreyle ABD'nin Virginia Eyaletinde bulunan Virginia Commonwealth University'de eğitim gördü.

Kaymakam adaylığı sürecinde Giresun Alucra ve Samsun Ladik ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

07.08.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis Güroymak Kaymakamlığına atandı.

Bu isimler dışında hakkında “FETÖ” iddiasıyla görevden uzaklaştırma kararı verilenlerin diğer isimlerin de önemli bir bölümü Cemaat-AKP ortaklığı döneminde göreve başlayan, ABD’de “öğrenim” gören ve sonrasında 15 Temmuz’un ardından da Erdoğan ve Soylu’nun imzalarıyla çeşitli görevlere getirilen isimlerden oluşuyor.