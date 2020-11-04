Birlik Sendikası: Vali esnek mesai saatleri yerine iş yerlerine ulaşım sorununu çözsün

Birlik Sendikası İstanbul Valiliği'nin son mesai saatleri kararı üzerine "İstanbul Valisi esnek mesai saatleri terine iş yerlerine ulaşım sorununu çözsün!" dedi.

"Esas mesele, işçilerin iş yerlerine sağlıklı koşullarda gidip gelebilmeleridir." diyen sendika Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamasına ilişkin, "işçilerin çalışma saatlerini esneterek, esnek çalışmaya onay vermektedir." ifadelerini kullandı.

Birlik Sendikası'nın açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, daha bir hafta önce yaptığı açıklamada "işçiler hasta hasta iş yerine gidiyor, işten atılmak korkusuyla" diyerek işçilerin salgına rağmen çalışmak zorunda olduğunu ve iş yerlerinin salgının merkez üssü olduğunu söylemişti.

Vali'nin bugün yaptığı açıklamada kamuda esnek çalışmaya geçildiğini, sanayide ise sabah 7.00'da iş başı yapılacağını duyurdu ve salgına karşı çözüm diye patronlara “işçilere esnek çalışma saatleri uygula” diyor.

Her gün iş yerlerinden salgının yayıldığına dair haberler geliyor. İstanbul salgın hastalıktan kırılıyor, iş yerlerinde salgın hastalık çok hızla artıyor.

Soruyoruz Vali Yerlikaya’ya:

İş yerlerinde salgın hastalığa karşı önlemler almak yerine, mesai saatlerini bir saat erkene almak salgın hastalıkla mücadele kapsamında ne fayda sağlayacak?

Vali, iş yerlerinin peşine düşmek yerine suçlu bulduğu işçilerin çalışma saatlerini esneterek, esnek çalışmaya onay vermektedir.

Vali, patronların almadığı önlemlerin peşine düşmelidir. İş yerlerinde maske dağıtmayan, işçileri salgın hastalıkla baş başa bırakan, hijyen koşullarını sağlamayan patronların peşine düşmelidir.

Yapılması gerekenler bellidir