BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin'e devlet nişanı verildi

Almanya menşeli Covid-19 aşısını geliştiren ilaç firmasının sahipleri ve kurucuları Özlem Türeci'yle Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey nişanlarından 'Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı' verildi.

Söz konusu nişan Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sınıfından Şövalye Komutan Haçı oldu. Batı Almanya'nın kurulmasıyla birlikte gelen nişan, ilk olarak 1951'de verilmişti.

Şövalye Komutan Haçı

Şövalye Komutan Haçı, şimdiye dek 260 binden fazla kişiye verildi. Sekiz normal ve bir özel sınıftan oluşan dört gruplu Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve eski ABD Başkanı George Bush, eski Şansölye Helmut Kohl gibi isimlere verilmişti.

Nişan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftine takdim edildi.

BioNTech'in kurucusu olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci Pfizer'la yapılan ortak aşı çalışmasını takiben "En zengin 100 Alman" listesinde kendilerine yer bulmuşlardı.