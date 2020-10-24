Belçika'da kısmi sokağa çıkma yasağı

Belçika'da Covid-19 vakalarındaki artış üzerine, federal hükümetin aldığı önlemlerin yanında bölgesel hükümetler de yeni tedbirler alıyor.

Brüksel Bölge Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort'un, bölgenin 19 belediye başkanıyla toplantısından sonra açıklanan yeni kararlara göre, gece sokağa çıkma kısıtlaması başkentte 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanacak.

Her 4 testten 1'inin pozitif çıktığı başkentte, açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi.

Bunların dışında tiyatro ve sinema salonları, müzeler ve kültür merkezlerinin kapatılması, paket servis yapanlar hariç tüm dükkanların 20.00'de kapatılması, mağazalarda herkesin tek başına, yanında yakını olmadan alışveriş yapması, profesyonel müsabakalar hariç tüm spor karşılaşmalarının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Belçika genelinde ise sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısından 05.00'e kadar uygulanıyor.

Üniversitelerde uzaktan eğitim

Ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesinde de gece sokağa çıkma kısıtlaması 22.00-06.00 saatleri arasında uygulama kararı alındı.

Valon bölgesinde, birlikte alışveriş yapan kişi sayısı 2 olabilecek, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğunun denetimi yapılacak, yaşlı bakımevlerinde kalanları sadece 1 kişi ziyaret edebilecek.

Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde normal eğitim devam ediyor.