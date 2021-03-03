Bazı akaryakıt dağıtım şirketlerine 'gizli zam' incelemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bazı akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında "gizli zam" incemesi başlattı.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre kurum, eşel mobil sisteminin devrede olduğu dönemde bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin pompa satış fiyatlarında dövizdeki düşüşe rağmen "makul olmayan artışlar" olduğunu tespit etti. Bunun bazı dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatıldığı açıklandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini ancak bunun bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmediğini savundu. Fiyatların belirlenmesinde petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenlerin söz konusu olduğunu belirten Yılmaz "Eşel mobil sistemi fırsat bilinerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayız. EPDK olarak kâr oyunlarına izin vermeyiz" iddiasında bulundu.

Büyük hacimli bütün dağıtım şirketlerinden gerekli bilgileri istediklerini ve ilk tespitler doğrultusunda bazı dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattıklarını belirten Yılmaz "Kâr oyunlarına kalkışan, gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız" ifadesini kullandı.