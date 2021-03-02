Bayraklı'da kreş hakkı için yeni adım

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin seçim vaadi olarak duyurduğu "24 Mahalleye 24 Kreş" projesiyle ilgili verilen sözlerin tutulmaması üzerine Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi bir kampanya başlatmıştı.

Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi yoksul emekçilerin yaşadıkları yerlerde, mahallede ücretsiz kreşlerin bulunmasının sağlayacağı yararları ve bunun bir hak olduğunu anlatan bir çalışma yaptı. Bayraklı'da yurttaşlar kreş haklarına sahip çıkarken, verilen sözlerin yerine getirilmesi için hazırlanan dilekçeleri imzaladı.

Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi öncülüğünde imzalanan dilekçeler 3 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Bayraklı Belediyesi önünde yapılacak basın açıklamasının ardından teslim edilecek.

Aynı gün 15.30'da Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi'nin düzenleyeceği "8 Mart Fotoğraf Sergisi" de TKP Bayraklı Merkez Semt Evinde gerçekleştirilecek.