Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi: Kreş hakkımızı istiyoruz!

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremden en çok etkilenen ve can kaybı yaşanan yer olan Bayraklı'da belediyenin seçim vaadi olarak 2019 duyurduğu "24 mahalleye 24 kreş" projesiyle ilgili adım atılmadığı ortaya çıktı. Yalnızca Manavkuyu Mahallesi'nde kreş için çalışmalara başlanılırken öte yandan daha yoksul mahalleleri kapsayan alanlarda projeyle ilgili adım atılmadı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal daha önce "24 mahallemizde 24 kreş açacağız. O yüzden Bayraklı'yı dünya kenti yapalım derken, Bayraklı'nın dünya çocuklarının ve gençlerinin merkezi olmasını istedik" demişti.

'Kreş hakkımızı istiyoruz!'

Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi de, belediyenin duyurduğu kreş sözünü hatırlatarak kreş ihtiyacının özellikle depremden sonra ilçede daha önemli hale geldiğini hatırlatarak bir kampanya başlattı. Dilekçe toplayan semt evinden yapılan açıklamada, "Bayraklı Belediyesi'nin her mahalleye kreş açma vaadini hatırlatıyoruz. Kreş hakkımızı istiyoruz!" denildi.