Barış Atay'a saldıranlar hakkında tutuklama kararı

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Atay, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildikten sonra İstanbul Kadıköy'de saldırıya uğramıştı.
Saldırının failleri oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Çağlar Baş, Çağrı Hasan Çalışkan ve Ömür Canpolat hakkında Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı çıkarıldı.
Sabah İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından ''kasten yaralama'' suçlamasıyla tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıktı.
Mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verilen 3 kişi cezaevine gönderilirken, tespit edildiği belirtilen dördüncü şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.