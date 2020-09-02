Barış Atay'a saldıranlar hakkında tutuklama kararı

TİP Hatay milletvekili Barış Atay'a saldırıyla ilgili gözaltına alınan Çağlar Baş, Çağrı Hasan Çalışkan ve Ömür Canpolat hakkında çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklama karar verildi. Üç kişi tutuklanırken bir kişinin arandığı kaydedildi.