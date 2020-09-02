Devlet değil şantaj çetesi: Barış Atay'a saldırıda yeni gelişme

TİP Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırının ardından gözaltına alınan üç kişinin tutuklanması talep edildi.

Saldırganlar Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdiler. Saldırganlar, Barış Atay ve arkadaşının önlerinde yürüdüğünü, yol istediklerini, yol vermemeleri üzerine tartıştıklarını, olayın bu şekilde meydana geldiğini iddia etti.

Saldırganlar, savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Görüntüler polis organizasyonunu ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef göstermesinin ardından gerçekleşen saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler, olayın organize bir şekilde planlandığını gözler önüne serdi.

Atay'ın geçeceği yolların, bulunduğu mekanın dahi iletildiği çete, saldırıyı yaparken olayı da görüntüledi.

Saldırının yapıldığı sokaktaki mobesenin fişi çekilmiş

Saldırının gerçekleştiği sokaktaki mobese kameralarının fişinin bir gün önce çekildiği belirtilirken, bu gelişme de saldırının öncesinden planlandığını gözler önüne seriyor.

Saldırganların yönlendirilişi ve kaçışı başka bir kamera ile tespit edilirken, olayın ardından üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Saldırının basın ayağı

Saldırıyı izleyen saatlerde gelişmeleri takip etmekle yetinen yandaş basın, bir merkezden harekete geçirildikleri izlenimi verecek şekilde belirli bir anda saldırıyla ilgili Barış Atay'ı karalamaya dönük haberler yayınlamaya başladı. Barış Atay'ın sokakta saldırıya uğradığı sırada yanında bulunan kişiyle ilgili iddiaların yer aldığı haberler, bir yandan sadece saldırının "organize" niteliğini örtmeye dönük unsurlar içeriyordu. Saldırının spontan geliştiği iddialarının yansıtıldığı haberlerde önce Barış Atay'ın daha önce bulunduğu eğlence yerindeki garsonlarla takıştığı söylenirken, daha sonra birlikte yürüdüğü kişinin evli bir manken olduğu, saldırıyı onun akrabalarının düzenlediği iddiaları yandaş basında yer buldu.

Saldırının ancak emniyetin elindeki bazı olanaklarla düzenlenebilecek bir organizasyonla gerçekleştiği açıkça görülürken, yandaş basının devreye giriş şekli, Barış Atay'ın oldukça geniş bir ilişkiler ağı içinde tasarlanıp hayata geçirilen bir komployla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.