Soylu'nun sözlerinin ardından TİP milletvekili Barış Atay'a saldırı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy’de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Atay, tedavi için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane çıkışında açıklama yapan Atay, “Şu an iyiyim, ciddi bir şey yok. Salı günü basın açıklaması yapacağız” dedi.

Atay’ın saldırganlar hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Atay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan ve genç kızın intiharından sorumlu olmasına rağmen tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan ile ilgili sosyal medyada bir tartışma yaşanmıştı. Tartışmada Atay, Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" demişti.

Soylu ise Atay'ın tweetine, "Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da Senden tam tecavüzcü olur. Dikkat yakalanma" diyerek yanıt vermişti.