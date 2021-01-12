Bakanlık maden ocağının çevre katliamını kabul etti ama...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir'e bağlı Balya ve Gönen ilçe sınırları arasında Koyuneri Köyü'nde kurulu bulunan maden ocağının çevreye verdiği zararı kabul etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Fatih Dönmez "Yapılan incelemede atıkların Çatak deresine bırakıldığı ve dere yatağına zarar verdiği tespit edilmiştir. Konuya dair idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Aytekin ise "Balya’daki bu madende de işletmeler parasını vererek, yükümlülükten kurtuluyor. Yaptıklarının suç olduğunu bilen madenciler, parasını veririz işimize devam ederiz diyor. Kesilen para cezasının miktarı paylaşılmıyor" diye konuştu.

Aytekin’in açıklaması şöyle:

"Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in önergemize verdiği cevapla 'gerekirse doğayı katlederiz, parası neyse veririz' diyen işletmelerin sırtını sıvazlamaya devam ettiği görüldü. Köylünün arazisine izinleri olmadan atıkları döken, deyim yerindeyse çöken işletmeden bütün köylüler şikayetçiyken herhangi bir kamulaştırma işlemi olmadığını söyleyen bakanlık, anlaşılan o ki halkın dere kenarındaki tarım arazilerinde yaşanan sorundan, dereye karışan suyun Balıkesir’e vereceği zarardan habersiz. Onlara göre ihmal var, ceza kestik, parasını verdiler diyerek konu kapatıldı.

'Suçun cezası ruhsat iptali olmalıydı'

9 Eylül 2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dere Yatakları ve Taşkınlar Genelgesi incelendiğinde ruhsat iptal şartları sıralandığı görülmektedir. Bu çerçevede, çok açıktır ki Çatak deresinin yatağı atıklar sebebiyle bozulmuştur. Bakanlık idari para cezası keserek, bu işin üstünü kapatmaya çalışmaktadır. Kapıdağ’daki RES’ler için kesilen ağaçları sorduğumuzda parasını peşin verdiler cevabını veren bakanlık, burada da işletmeye para cezası keserek konuyu geçiştirmektedir."