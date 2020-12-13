Bakanlığın tablosuna göre 1 günde 1 milyondan fazla kişi iyileşti!

Sağlık Bakanlığı'nın 11 Aralık 2020 tarihine ilişkin paylaştığı görselde toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109 olarak yazılmıştı.12 Aralık 2020 koronavirüs tablosunda ise toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565 olarak yer aldı.

Buna göre Türkiye'de 24 saat içinde 1 milyondan fazla koronavirüs hastası iyileşti. Bu durum "iyileşen hasta kriterleri mi değişti?" sorularına neden olurken, tablolardaki "günlük" iyileşen kişi sayısındaki artış da 14 binin üzerinde oldu.

11 Aralık 2020 günü iyileşen hasta sayısı 5 bin 516 iken, 12 Aralık 2020 günü iyileşen hasta sayısı 20 bin 191 olarak paylaşıldı.

Ayrıca tablodaki "hasta sayısı" ibaresi de, "vaka sayısı" olarak değiştirildi.

Bakanlık sonra bir tablo daha yayınlayarak "iyileşen hasta sayısını" "iyileşen sayısı" olarak değiştirdi: