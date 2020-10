Azerbaycan: Ermenistan Nahçıvan’ı vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin attığı operasyonel-taktik füzenin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad bölgesinde patladığını açıkladı. Azerbaycan'a göre, füze Kubatlı bölgesinden atıldı. Açıklamada herhangi bir sivil kayıp ya da hasar olmadığı belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Facebook sayfasında "Ermenistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yönünde bir saldırı olmadı" dedi. Stepanyan Azerbaycan'ı "düşmanlıkların coğrafyasını genişletmeye" çalışmakla suçladı.

Türkiye Dışişleri: Kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yazılı bir açıklama yaparak "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığı görülmektedir. Ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırısı, çatışmayı Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan’ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır.

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir.

Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır.”