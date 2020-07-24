Ayasofya’ya gitmek isteyenlerden kadın makiniste saldırı

İstanbul’da Ayasofya’nın cami olarak açılışının yapıldığı bugün metro seferlerinin valilik kararıyla durdurulmasının ardından bir kadın makinist Ayasofya’ya gitmek isteyenler tarafından saldırıya uğradı.

İstanbul Valiliği kararıyla yoğunluk nedeniyle metro seferlerinin durdurulmasının ardından bir kadın makinist, Ayasofya’ya gitmek isteyen kalabalık tarafından saldırıya uğradı.

CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, saldırının görüntülerini “İstanbul valiliği nin emri ile durdurulan metro seferleri sonrasında kadın makiniste saldıran insanlıktan nasiplenmemiş güruh...” mesajıyla paylaştı:

İstanbul valiliği nin emri ile durdurulan metro seferleri sonrasında kadın makinistde saldıran insanlıktan nasiplenmemiş güruh... pic.twitter.com/ceNEzFkO1X — Bülent ÜTEBAY (@BulentUtebay) July 24, 2020

İmamoğlu: Takipçisi olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaştı ve "Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.