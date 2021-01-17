Avrupa’nın aşı haritası

Avrupa Birliği’nde aşılama birlik içinde ciddi bir gerilim başlığı haline gelirken tek tek ülkelerde de aşılama hızlı ama sorunlarla başladı.

Aşılamanın başlamasıyla birlikte eleştirilerin gündeme geldiği ülkeler arasında Almanya bir istisna değildi: aşılama çok yavaş ve çok kaotik bir şekilde ilerliyordu. Ancak bu durum Avrupa'da tekil bir örnek değil.

Almanya

Sars-CoV-2 aşılamaları geçen yıl 27 Aralık'ta Almanya'da resmen başladı. Aşının tedariki ve dağıtımıyla ilgili yaşanan sorunların ardından Almanya'da bunun sorumluları aranıyor. Leopoldina Ulusal Bilimler Akademisi üyesi nörolog Frauke Zipp Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada "Mevcut durumu, sorumluların büyük bir başarısızlığı olarak görüyorum," diyerek1 risk durumu hesaba katılarak yaz aylarında neden çok daha fazla sayıda aşı sipariş edilmediği sorusunu dile getirdi. Zipp’e göre böylece nüfusun yüzde 60'ı iki ila üç ay içinde aşılanabilecekti. Almanya’daki muhalefet partileri haftalık meclis oturumlarında Federal hükümetten, Almanya'da işlerin neden bu kadar yavaş ilerlediği ve aşılama sayıları bakımından neden başka ülkelerin gerisinde kalındığı konularında açıklama talep ediyorlar. Aşılama konusunda süren tartışmalar arasında, sağlık ve bakım personeli için zorunlu aşının yürürlüğe konulup konulamayacağı ve aşı konusunda çekimser kalan bu meslek grubuna yeterli bilginin ve eğitimin verilmediği başlıkları yer alıyor.

Birleşik Krallık (Britanya)

İngilizler aşılama konusunda şu ana kadar AB'den bir adım öndeler: BionTech ve Pfizer'den tedarik edilen aşı, Aralık ayı başında acil durum kapsamında onaylandı ve böylece İngiltere Avrupa’da aşıya onay veren ilk ülke oldu. İlk aşılama 8 Aralık tarihinde gerçekleşti. Resmi verilere göre şu ana kadar 1,3 milyondan fazla kişi Korona`ya karşı aşılandı.

İtalya

İtalya da 27 Aralık'ta Pfizer-BionTech'ten uzun zamandır beklenen ilk doz aşıyı uyguladı. Burada da aşılama sürecinin çok yavaş ilerlediği konusunda eleştiriler gündem oldu. Basında çıkan haberlere göre, aşılamanın ilk günlerinde bazı bölgelerde aşıyı uygulayacak yeterli sayıda doktor ve sağlık personeli bulunmuyordu. Ancak kampanya yeni yılda hız kazanmış, geçen hafta Cuma günü itibariyle çoğunluğu sağlık çalışanları olmak üzere toplamda yaklaşık 412.600 kişiye Korona aşısı yapılmıştı.

Fransa

27 Aralık'ta aşılamanın başlamasından sonraki ilk hafta, basında yer alan sayılara göre, Fransa'da sadece birkaç yüz kişiye aşı yapılmıştı. Fransa'nın aşı stratejisi Ocak ve Şubat aylarında yaşlı bakım evlerinden başlamak üzere tüm yaşlılara aşılama yapılmasını öngörüyordu. Yetkililer, aşılamanın ağır aksak ilerlemesini lojistik zorluklarla açıklıyor.

Belçika

Aralık ayı sonunda bir haftalık bir test uygulamasının ardından Belçika, geçtiğimiz hafta Korona virüsüne karşı geniş ölçekli aşılamaya başlayacağını duyurdu. Belçika’nın aşı stratejisine göre yaz sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması ve böylece ülke çapında bağışıklık sağlanması hedefleniyor. İlk aşamada sadece yaşlı bakım evlerindeki 700 kadar gönüllüye aşı koruması sağlanmıştı.

İspanya

Korona aşılama kampanyasının başında sergilenen aksaklık, İspanya'da da büyük öfkeye neden oluyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, aşılamanın başlangıcı olan 27 Aralık ile 7 Ocak tarihleri arasında, tedarik edilen aşı dozunun yalnızca yaklaşık yüzde 28'i, yani toplam 743.925 birimin yaklaşık 207.000'i uygulandı.

Avusturya

Avusturya'da 21 Aralık'ta yapılan ilk aşılamalardan sonra, geçen hafta itibariyle yaşlı bakım evlerinde yaklaşık 6.800 kişi aşılandı. Yavaş uygulamaya yönelik yoğun kamuoyu eleştirisinin ardından, 12 Ocak için planlanan geniş çaplı aşılama başlangıcı öne çekildi. Bu hafta 21.000'in üzerinde ve Salı gününe kadar da 43.000'in üzerinde aşının yapılması hedefleniyor.

Hollanda

Hollanda, AB'nin en son ülkesi olarak 6 Ocak’ta aşılamaya başladı. 15 Ocak'tan itibaren, ülke çapındaki 25 aşılama merkezinin tamamı fiilen faaliyete geçmiş oluyor. Aşılar Noel'den bu yana bir spor salonunda kullanılmadan depolanmış durumda - son olarak yaklaşık 280.000 dozdan söz ediliyordu. Parlamento ve kamuoyu, hükümeti "aşı kaosu" yaratmakla ve "tam anlamıyla başarısızlıkla" suçluyor.

İsviçre

İsviçre'de ilk aşılamanın Noel'den önce başlatılması kararlaştırıldı. Noel’den önceki hafta sonu, BionTech / Pfizer aşısı gerekli onayı aldı. Aşılama stratejisi önceden belirlenmişti. Amaç ağır hasta ve ölüm vakalarını azaltmak ve hastanelerin yükünü hafifletmek. Bu nedenle, öncelikle risk altında olan kişilerin aşılanması hedefleniyor. Bakım evleri ve kliniklerdeki sağlık ve bakım personeli de öncelikli grupta yer alıyor. Anketlere göre, İsviçre nüfusunun aşılamaya katılma isteği uluslararası ortalamanın altında.