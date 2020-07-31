Avro Bölgesi 2020 yılının ikinci çeyreğinde 12,1'lik rekor daralma yaşadı

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat, 2020 yılının ikinci çeyreğinde, Avro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sında (GSYİH) yüzde 12,1'lik bir düşüş ve AB genelinde GSYİH'de yüzde 11,9'luk bir düşüş kaydetti.

Avrupa Birliği'nin GSYİH'sı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4'lük bir düşüş gördü, bu da 1995'ten bu yana görülen en keskin düşüştü.

Avro Bölgesi'ndeyse yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,0 daralma yaşandı.

2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 18.5'lik bir düşüşle İspanya en keskin ekonomik daralmayı yaşayan ülke oldu. Onun ardından Portekiz yüzde 14,1 ve Fransa yüzde 13,8'lik bir daralma yaşadı. Bu arada, en düşük düşüş Litvanya'da yüzde 5,1 olarak kaydedildi.