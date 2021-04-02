Arnavutluk Rusya ve Çin aşıları almaya başladı

Arnavutluk Parlamentosu Mart ayının sonunda, Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylananlara ek olarak diğer aşıları satın almak için müzakereler yürütmesine izin veren bir yasayı onayladı. Arnavutluk Parlamentosu'nun kararına göre alınacak aşıların menşe ülkelerindeki yetkililer tarafından onaylanması yeterli yani Rus ve Çin aşılarının alımının yolunu açıyor.

Geçtiğimiz ay bu kapsamda ilk etapta BAE'den bağış olarak 10.000 Sputnik V dozu Arnavutluk'a geldi. Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu, bu aşıların 80 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecini tamamlamak için kullanılacağını söyledi. Bakan aşısının ülkede kullanılan ancak devamı gelmeyen Astrazeneca ile aynı prensibi kullandığını belirtti.

Aracı Keymen oldu

Benzer bir şekilde Arnavut basını ayrıca, Arnavutluk hükümetinin Türkiye'deki aracıları üzerinden SinoVac ve diğer aşı üretim şirketleriyle müzakerelere başladığını da bildirdi.

Söz konusu aracı şirketin Keymen Ilaç Sanayive Ticaret olduğu ortaya çıkarken geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Ocak ayındaki Türkiye ziyareti sırasında şirketle görüştüğü açıklandı. Rama açıklamasında 1,2 milyon dozluk SinoVac'ın koronavirüs aşısı alacaklarını duyururken bu kapsamda ilk Çin aşıları bu hafta kent meydanlarında kurulan çadırlarda uygulandı.

Şimdiye kadar 190 bin SinoVac aşısının ulaştığı Arnavutluk'ta Sağlık Bakanı Manastirliu günlük 10 bin aşı uygulamayı hedeflediklerini söyledi.

2,8 milyona yakın nüfusu olan ülkeye şimdiye kadar 100 binden az Pfizer ve AstraZeneca aşısı ulaşmıştı.

Öte yandan Arnavut basınında yer alan yorumlarda, Başbakan Rama’nın EMA tarafından onaylanmayan aşıları kullanmayı sert bir şekilde reddetme tutumundan hevesli bir Çin aşısı övücüye dönüşmesinin seçim endişelerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

Sosyal Demokrat Rama 25 Nisan Genel Seçimleri için yürüttüğü kampanyada aşı alımlarını öne çıkarken sıklıkla İslamcı kimliği ve AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'la olan "arkadaşlığını" öne çıkartıyor.

Aşı istifi AB'yle gerilime neden olmuştu

Ocak ayında Arnavutluk, AB'nin aşı programına karşı sert eleştirileriyle gündeme gelmişti. Başbakan Rama, AB'nin ve özellikle Fransa'nın "kullanılmayan aşı stoğu" olduğunu savunarak Batı Avrupa ülkelerinin aşı istiflediğini ve Balkanlar'daki aşı kıtlığına ön ayak olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Fransa'ysa "AB'nin her yıl Arnavutluk'a önemli miktarda para bağışladığını" söyleyerek “Her yıl, Avrupa Birliği'nin, 100 milyon avroyla Arnavutluk'taki en büyük bağışçı olduğunu hatırlatmak isteriz." demişti.

Rama, "Fransa'nın şu ana kadar enjekte edebileceğinden çok daha fazla aşıya sahip olmasının [...] anlamı nedir? AB dışındaki 6 ülkeye, bunlardan bazılarını alabilirsin diyebilirsin, çok fazla değil, sadece iki bin, üç bin, 5 bin, böylece ön saflarda ve günün 24 saati çalışan insanları aşılayabiliriz. Bu onlara neye mal olabilir? Hiçbir şeye!” sözlerini kullanmıştı.