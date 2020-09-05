Amazon sizi dinlemek için sizle değil, ev sahibinizle anlaşacak

Amazon firması Perşembe günü tüm binaları kapsayacak olan yapay zeka sistemi Alexa for Residential'ı duyurdu ve bunu "Alexa özellikli bir eve sahip olmanın, evlerini kiralayıp kiralamamalarına bakılmaksızın herkes için erişilebilir olmasını sağlayan" bir özellik olarak tarif etti. Amazon'un yapay zeka 'asistanı'na kiracılar kendi Amazon hesaplarını bağlayabiliyorlar, ancak bir Amazon hesabına sahip değillerse binanın sistemine yerleştiriliyorlar. Söz konusu 'yardımcı' yapay zekalar kişilerin rızaları olmadan ortamları dinlemeleriyle ve topladığı verileri üçüncül kişilerle paylaşmalarıyla biliniyor.

Amazon, ev sahiplerinin "konut sakinleri için özel ses deneyimleri" sağlama seçeneğine sahip olacağını açıkladı; bu, bakım taleplerini iletme, çamaşır yıkama veya spor salonu gibi olanaklar rezerve etme, kiralarını ödeme için yapay zeka cihazını kullanma manasına geliyor.

Amazon, tanıtım materyallerinde Alexa'nın gözetiminde yaşayan sakinlerin ayrıca "ışıklarını, termostatlarını, kilitlerini, panjurlarını ve daha fazlasını kurulum gerektirmeden kontrol edebileceklerini" açıklayarak, "kendi Amazon hesabına sahip olacak kadar şanslı olanların da ayrıca müzik listelerini dinleyebilecekleri, arkadaşlarını ve ailelerini arayabilecekleri ve tabii Amazon'da alışveriş yapabileceklerini" belirtti..

Amazon veri toplamada ne kadar güvenilir?

Şirket, kulağa tekno-distopik bir kabus gibi gelen potansiyel kullanıcılara, bina çapında hizmete kaydolan ev sahiplerinin bireysel kiracılardan gelen verilere erişemeyeceği ve tüm ses kayıtlarının günlük olarak silineceği konusunda güvence verdi.

Elbette, Amazon daha önce sıkı gizlilik kontrolleri vaat etti, ancak bunların uygulandığına dair bir kanıt bulunmamakla birlikte tam tersine Amazon'un kişisel verileri depoladığı ve bu verileri 3'üncül kişilerle paylaştığı daha öncesinde gündeme gelmişti.

Amazon'un Alexa'sı, Google'ın Asistan'ı ve Apple'ın Siri'si kişilerin rızası ve bilgisi dışında alınan kayıtları üçüncü taraf yüklenicilerle paylaşmak konusunda temiz bir sicile sahip değil. Kişilerden gizli kaydedilen ve paylaşılar veriler arasındaysa sadece tüketici tercihlerinin belirlenmesinde firmaların işine yarayacak veriler bulunmuyor, aynı zamanda cinsel sohbetler, dedikodular ve cinsel ilişki anlarının da kaydedilmesi ve bunların dünyanın diğer köşelerinde bulunan şirket çalışanları tarafından dinlenip işlenmesi 2019 yılının başında gündeme gelmişti.

'Akıllı ev'e kiracılar tepkili: Akıllı kilitler ev sahibinin kiracıları tacizine yarıyor

Akıllı evlerde "güvenlik önlemi" diye pazarlanan akıllı kilitler konusuysa kiracıların gizliliğini ev sahiplerinin lehinde ihlal ettikleri gerekçesiyle tepki topladı. Bir grup New York'lu kiracı, geçen yıl binalarda ev sahiplerine "akıllı kiltleri" kaldırmak ve fiziksel anahtarlarla normal "aptal" kilitlerin kurulmasını zorunlu kılmak için dava açtı. Akıllı kilitler, apartman girişlerinde kiracıların hareketlerini izlemek için kullanılmakla suçlanıyor.

Amazon, Alexa'yı apartmanlara kurma fikrini bir bireysel tüketim malzemesinden daha ziyade bir yatırım ürünü gibi pazarlıyor. Amazon, apartmanlara kurulacak olan Alexa'nın "mülkünüzü sakinler için daha çekici hale getireceği" konusunda ısrar ediyor ve kiracıların bunu talep ettiğine dair temelsiz veriler sunuyor. Amazon, Ulusal Apartman Derneği'nin (ABD'deki bir ev sahipleri ve müteahhitler kuruluşu) yaptığı ve kiracılarının yüzde 84'ünün evlerinde akıllı cihazlar istediğini ve yüzde 61'inin bunun için para ödemeye hazır olduğunu iddia eden bir anketine atıfta bulundu.

Amazon'un RedAwning.com aracılığıyla tatil beldelerindeki mülk sahipleriyle ve Alexa for Hospitality aracılığıyla otellerle halihazırda mevcut anlaşmaları var. Başka bir girişim, cihazları yaşlı nüfus için tasarlanmış sitelere yerleştirdi. Alexa for Residential şimdilik Maryland, Annapolis, Denver, Colorado ve Florida'nın bazı bölgelerinde bir avuç şirket tarafından piyasaya sürülüyor.

Alexa'dan 'CIA'e çalışıyor musun?' sorusuna traji-komik cevap

Alexa'da geçmişte olan bir hata, kullanıcıların yapay zekaya CIA ile çalışıp çalışmadığını sorduğunda kendisini kapatma gibi bir alışkanlığa neden oluyordu. Ancak yapay zekanın cevap vermekten kaçmak için sergilediği bu samimiyetsiz kaçamağı sonraki güncellemelerde çözüldü ve şimdi her şey yolunda gidiyor.

ABD istihbarat teşkilatları, tüm ABD istihbarat aygıtı için 'güvenli' bir bulut oluşturmak için Amazon'a 2014 yılında 600 milyon dolar ödemişti.