Alman ve Fransız silah şirketleri ABD teknolojisine bağımlılığı azaltıyor

Almanya ve Fransa’da silah şirketleri askeri ekipman üretiminde veri koruma da dahil olmak üzere ABD teknolojisine bağımlılıklarını azaltmanın yollarını arıyor.

Alman Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Avrupalı silah şirketleri ilk etapta helikopterler, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin yeni tip piyade tüfeği ve Almanya, İspanya ve Fransa ortak projesi FCAS (Future Combat Air System) savaş uçakları gibi ürünleri ABD teknolojisi kullanılmadan üretecek.

Şirketler ABD’nin Uluslararası Silah Ticaret Düzenlemesi’nin (ITAR) ABD teknolojisi kullanılan askeri teçhizat konusunda ABD’ye verdiği ihracat kısıtlamaları ve kontrol yetkisinden de rahatsız.

Fransız silah şirketi Safran’ın helikopter motorları satış müdürü Florent Chauvancy “ITAR ve ABD’nin diğer düzenlemeleri olmazsa Avrupa askeri ürünleri kime tedarik edeceği konusunda serbestlik kazanır. Yüzde yüz Avrupa’da üretilmiş ürünlerin bir avantajı da fabrikadaki verilerin Avrupa’da kalması ve Avrupalı olmayan ülkelerin eline geçmemesi” diye konuştu.

Fransa ve Almanya Temmuz 2017’de tamamen Avrupa yapımını olacak FCAS savaş uçakları programını duyurmuştu. Sözkonusu savaş uçaklarının dördüncü nesil savaş uçakları Eurofighter Typhoon ve Dassault Rafale’ın yerini alması bekleniyor. Öte yandan Airbus ve Dassault Aviation’ın da FCAS programında yer aldığı biliniyor. Fransız silah şirketi Safran ve Alman MTU Aero Engines de uçakların motorunun geliştirilmesinde rol oynuyor.