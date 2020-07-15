Akşener’in korumasının koronavirüs testi pozitif çıktı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma polislerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akşener’in bu nedenle Meclis'te düzenlenecek törenlere katılmayacağı açıklandı.

Açıklamada şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü münasebetiyle, millet iradesinin tecelligahı TBMM'de düzenlenecek olan anma programına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de katılacağını kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test 'negatif' çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır.''