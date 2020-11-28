Akşener: Seçime gitmek mecburiyetinde kalacaklar

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, erken seçim talebini bir kez daha dile getirdi.

"Gelin kardeşim zorlamayın bu milleti, yazıktır günahtır. Biz adına güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz, başka bir isim de verilebilir. Ama, 'Bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam bir kuvvetler ayrılığı şeklinde, vesayet sistemlerinin de ortadan kalktığı, arızaların giderildiği bir parlamenter sistemi hep birlikte inşa edelim' diyoruz" ifadesini kullanan Akşener, "Şimdi anlaşılıyor ki bu noktaya adım atma imkanları yok. Çünkü Sayın Arınç, Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı konuşmaların üzerine 3 gün sonra Sayın Erdoğan'ın rencide olması enteresan bir durum. Böyle bir durumda iktidar partisi bu sistemle partileri taşıyamıyor, bu sistemde Türkiye'yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak. 2023'e götüremez bugünkü sistemle" diye konuştu.