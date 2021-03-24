AKP'nin yeni MKYK üyesi: Hem rüşvet hem Cemaat itirafçısı...

AKP MKYK listesinde yer alan üyelerden biri de Abdurrahman Kurt oldu.

AKP'nin eski Diyarbakır Milletvekili olan Kurt, 2016 yılında katıldığı bir canlı yayında cumhuriyetin kuruluş felsefesine karşı olduğunu söylemişti.

Kurt, daha önce de Ahmet Hakan'ın programında, "askeri vesayet" rejimini "yıkarlarken", Fethullah Gülen cemaatinin de yanlarında olduğunu, birlikte hareket ettiklerini söylemişti.

Diyarbakır'da rüşvet tarifesini açıklamıştı

Kurt, ayrıca 2019 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır’da kadroların rüşvet karşılığı satıldığını açıklamıştı.

Kurt bir sonraki mesajında da, havaalanına silahlı güvenlik alımı için de 22 bin TL istendiğini yazmıştı.