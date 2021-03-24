'FETÖ' açıklaması sonrası partideki görevinden istifa etmişti, Erdoğan parti yönetimine aldı

"FETÖ ile AK Parti bürokraside kol kola girdiyse bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" sözleri sonrası AKP'deki görevinden istifa eden Emre Cemil Ayvalı, Erdoğan tarafından parti yönetimine alındı.

Ayvalı, Erdoğan'ın hazırladığı ve "yedek olarak tanımlamıyorum" dediği MKYK'nın yedek listesinde yer aldı.

Ayvalı'nın partideki Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesine neden olan sözleri şöyleydi:

“FETÖ ile AK Parti kol kola diyorsunuz. Eğer geçmişte FETÖ ile AK Parti bürokraside kol kola girdiyse şayet bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzeninde atama düzeni şöyleydi: 2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Ya benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, çok mücadele etme gücüm vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Bir tarafta çok açık söylüyorum darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. 2010’a kadar. Mesele bu.”