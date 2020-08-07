AKP'li vekilden ekonomi eleştirilerine 'köpekler' yanıtı

Dolar/TL'nin tarihi zirveyi görmesinin ardından tepkilere karşı AKP'liler sosyal medyada "Berat Albayrak yanındayız" etiketinde toplandı.

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirenlere karşı "köpekler" sözlerini kullandı.

Güvenç, Twiiter'dan "Berat Albayrak Yanındayız" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Köpekler havladı diye atlar ölmez..." diye yazdı.

Güvenç daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise "Hakaret ve küfür tarzım olmasa da yanlış anlaşılmaya müsait Romen atasözünü bir twet attıgım dogru" diye yazdı.