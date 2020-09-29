AKP'li Ömer Çelik: Pompeo'nun Yunanistan’ın 2 defa ziyareti, tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Doğu Akdeniz ziyareti gibi konulara dair açıklama yaptı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe sahip iki ülke. Ermenistan son olarak pazar günü ateşkesi ihlal etti. Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa ne kadar istiyorsa ve ne şekilde istiyorsa Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir. Uluslararası toplum Ermenistan'ın saldırılarını kınamalıdır. Karabağ toprağı Azerbaycan'ındır. Ermenistan işgalcidir" dedi.

Çelik toplantıya dair şöyle konuştu:

"Sayın genel başkanımız [Erdoğan] teşkilat başkanlarına kongre ile ilgili talimatlar verdi. Ekim ayında kongrelerimiz başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız imkanlar müsait olursa kongrelere katılacaklardır. İnsan Hakları Başkanlığımız kapsamlı bir şekilde kendisine ait dosyalarla ilgili yaklaşımları, stratejileri sundu. Çevre ve Şehircilik Başkanlığımız Çiğdem Hanım çok kapsamlı bir sunum yaptı. Kuzey kutbundaki buzulun üstünde tek başına kalmış, herhangi bir yere gidemeyen kutup ayısının durumu istisnai bir örnek değil. Sanayileşmiş ülkeler denilen bazı ülkeler konuyu geriden takip ederek kirletme oranların azaltılmasına vurgu yapıyorlar. Bunun yeterli olmadığını, kapsamlı bir şekilde olması gerektiğini Çevre ve Şehircilik Başkanımız anlattı.

Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğündeki 06 projesi uygulamaya konuldu. İstanbul Havalimanı'nın risk belgesine sahip olması gibi istisnai durumlar, başka ülkelerde olmayan öncülüklerimiz var."

'Kuveyt Emiri'ne Allah'tan rahmet diliyoruz'

Kuveyt Emiri Ahmed El Caber El Sabah'ın ölmesi hakkında AKP'li Çelik, "Kuveyt Emiri'nin vefat ettiğine dair bir haber var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir." dedi.

Çelik: Ermenistan soykırımvari saldırıda bulundu

Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, geleceğe ve aynı değerlere sahip iki ülke. Ermenistan ateşkesi ihlal etti, barbarca bir saldırıyla soykırımvari saldırıda bulundu. Türkiye olarak sesimizi yükselttik. Cumhurbaşkanımızın mesajı nettir, Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Altını çizerek söylüyorum, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa, ne kadar istiyorsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.

Uluslararası toplum Ermenistan'ın saldırılarını kınamalıdır. Karabağ toprağı Azerbaycan'ındır. Ermenistan işgalcidir. Ermenistan barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Minsk grubu 30 yıldır hiçbir meseleyi çözememiştir adeta çözümsüzlüğü sürdürmek şeklinde bir faaliyet göstermektedir

Pompeo'nun Kıbrıs ve Yunanistan ziyareti

ABD’nin tarafsız duruşuna gölge düşüren bir durumdur. Adada sadece Rum tarafının ziyaret edilmesi, Yunanistan’ın 2 defa ziyareti, tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez. Müttefiklik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkar. Dengeli politikasına geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz

Türkiye bir müzakere devletidir, istemezlerse sahada çözeriz.Hak ve menfaatlerimizi koruma politikasından dönmeyiz."

AKP'li Çelik: Azerbaycan'a cihatçı yollamadık

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Türkiye bandıralı bir F-16'nın bir Ermenistan savaş uçağını düşürdüğü iddialarına ilişkin konuşan Çelik, şunları söyledi:

Ermenistan panik içerisinde. Ermenistan saflarında savaşan paralı askeler olduğu ve PKK unsurlasıyla ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. (Türkiye hakkında iddialar) tamamen yalan. Bütün bunları kendi saldırganlığını örtpas etmek için yapıyor. Ermenistan başbakanı, savunma bakanlığı, bütün bu yalanları panik içerisinde yayarak neyi örtpas etmeye çalışıyor? Oraya aparalı asker gönderen, insanlık suçu işleyen, 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni çiğneyen Ermenistan bunların ortaya çıkmasını engellemek için bu tip yalan politikası uyguluyor. Ne Tükiye'nin Ermenistan savaş uçağı düşürdüğü ne de Türkiye'nin oraya cihatçı gönderdiği doğru. İkisi de yalandır.