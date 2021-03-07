AKP Kadın Kolları Başkanı: Partimiz sayesinde kadınlar demokratik kazanımlar elde etti

AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'da yer alan habere göre, AKP Kadın Kolları’nın hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için 19 yıldır mücadele ettiğini iddia eden Çam, “Partimizin haklı mücadelesi sayesinde dili, dini, ırkı, giyimi kuşamı, yaşı ne olursa olsun ülkemiz kadınlarının tamamı için önemli demokratik kazanımlar elde edilmiştir. Demokratik kazanımlarımızı, her yıl olduğu gibi bu yılki 8 Mart’ta da tüm kadınlarla heyecanla paylaşıyoruz” dedi.