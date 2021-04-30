Afganistan'da bombalı araç saldırısı: En az 30 ölü, 70 yaralı

Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 30 sivil yaşamını yitirdi, 70 sivil yaralandı.

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Afganistan'ın doğu vilayetlerinden Logar'ın başkenti Pul-i Alem'de kalabalık bir cadde üzerine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 30 sivil yaşamını yitirdi, 70 sivil yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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