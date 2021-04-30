Afganistan'ın doğu vilayetlerinden Logar'ın başkenti Pul-i Alem'de kalabalık bir cadde üzerine bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 30 sivil yaşamını yitirdi, 70 sivil yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Afganistan'da bombalı araç saldırısı: En az 30 ölü, 70 yaralı
Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 30 sivil yaşamını yitirdi, 70 sivil yaralandı.
Dış Haberler
Afganistan'ın doğu vilayetlerinden Logar'ın başkenti Pul-i Alem'de kalabalık bir cadde üzerine bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 30 sivil yaşamını yitirdi, 70 sivil yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.