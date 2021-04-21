İstanbul'da yapılacak Afganistan Zirvesi ertelendi

Afganistan konusunda 24 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan zirve Taliban’ın katılmayacağını açıklamasının ardından ertelendi. Konuyla ilgili ilk resmi açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk televizyonuna yaptı.

Çavuşoğlu, ‘‘NATO'nun kararlı destek misyonun ve ABD'nin çekilme kararından sonra acele etmeye gerek yok. Baktık ki ertelemek yararlı olacak. Katar, ABD ve BM ile istişareler yaptık’’ dedi. Çavuşoğlu Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından konferansı Ramazan bayramının sonrasına erteleme kararı aldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘‘Sayın Cumhurbaşkanımız açılışı yapacak. 21 ülke ve 3 uluslararası örgüt olacak. Heyetlerin oluşması, katılım konusunda netlik olmadığı için ertelemek durumunda kaldık. Burada amaçla Doha'ya alternatif süreç başlatmak değil sürece katkı sağlamak. İstanbul'daki ev sahipliğini Türkiye, BM ve Katar olarak yapacağız’’ diye konuştu.

Bir taraftan Afganlar’la müzakere, diğer taraftan Taliban'la ABD'nin imzaladığı anlaşma ve ABD’nin kararlı destek misyonundan çekilme kararıyla birlikte hassas bir döneme girildiğini belirten Çavuşoğlu, misyonun ortadan kalkmasının ardından NATO olarak Afganistan'a nasıl destek verilebileceğinin çerçevesinin çizilmeye çalışıldığını belirtti.