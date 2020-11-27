Acil serviste bir haftada 11 hekim Covid-19'a yakalandı

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde görev yapan 11 hekim Covid-19'a yakalandı.

Hastanenin acil servisinde aktif olarak 32 hekim görev yaparken, bu hekimlerden acil sorumlusu dahil 9'u uzman 2'si pratisyen 11 hekime son bir hafta içinde Covid-19 tanısını konuldu. Ayrıca 2 hekimin daha test sonucu negatif çıkmasına rağmen klinik ve tomografi bulgularının Covid-19 ile uyumlu olduğu öğrenildi.

soL'a konuşan bir sağlık emekçisi hastanede pozitif hasta sayısında son bir aydır zaten patlama yaşandığını ancak son bir haftada hekimler arasındaki pozitif vakalardaki bu patlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Şu aşamada çoğu evde karantinada olan acil servis hekimlerinin yerine diğer hekimlerin nöbet sayılarının artırılması ya da hastanedeki diğer hekimlerden acilde nöbet tutmalarının istenmesi bekleniyor.

'Son gelen maskeler kalitesizdi'

İsminin açıklanmasını istemeyen sağlık emekçisi son bir haftada acil servisteki vakaların birden patlamasının nedenlerinden birinin son gelen kişisel koruyucu malzemelerin kalitesizliği olduğunu belirtti. Sağlık emekçisi "En son verdikleri N95 maskeler çok kötüydü. Acile başka şikayetlerle gelen asemptomatik hastaların artması da etkili" dedi ve verilen gözlüklerin çabucak kırıldığını ve aynı gün içinde kırılan gözlük yerine yenisinin verilmesinin çok güç olduğunu dile getirdi.

Hastanede pandemi için açılan 3 poliklinik ve acil servisin kapasitesinin üstünde çalıştığı, beyaz kod vakalarında büyük bir artış olduğu, ayrıca sağlık emekçilerinin arasında aşırı stres ve yorgunluktan tartışmaların da arttığı belirtildi.

Hastalar duvar dibinde çömelerek sedye bekliyor

112 ile hastaneye gelen acil hastaların duvar dibinde çömelerek tekerlekli sandalye ya da sedye bekledikleri ifade ediliyor.

Pandemi için ayrılan 3 polikliniğin yanısıra hastane yönetiminin acil servis hekimlerinin çalışacakları 2 ayrı Covid kliniği daha kurmak istediği öğrenilirken, acil servis çalışanları hâlâ acil olmayan yeşil alan hastalarının servise kabul edilmesine de tepkili.

Sağlık emekçisi soL'a yaptığı açıklamada kendilerini sağlık çalışanı değil kürek mahkumu gibi hissettiklerini dile getirdi.