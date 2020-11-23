Açıklanmayan vaka sayısı en az 1,2 milyon

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 ölüm oranına dair yaptığı açıklama, açıklanmayan toplam vaka sayısına dair önemli bir ipucu verdi. Koca’nın açıklamasına göre Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 binin üzerinde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre Bakanlık, PCR testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişileri "hasta", göstermeyenleri ise "vaka" olarak kabul ediyor. Türkiye’de açıklanan sayılar ise sadece Bakanlığın sınıflandırmasındaki "hasta"lara ilişkin.

Ancak bu ayrım da kamuoyunun bilgisi dahilinde yapılmış değil. Bakanlık, 29 Temmuz’da koronavirüs tablosunda sessiz sedasız bir değişiklik yaparak "vaka" ifadesini "hasta" ile değiştirdi. Salgının yükseldiğine, gerçek sayıların açıklanmadığına dair tüm eleştirilere karşılık Bakan Koca, “Gizlesek nereden bileceksiniz?” demiş ve “Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil” iddiasında bulundu.

Bu iddianın üzerinden çok zaman geçmeden, Bakanlığın tüm pozitif vakaları açıklamadığı ortaya çıktı, Bakan Koca da ‘hasta’ ve ‘vaka’ ayrımı yaptıklarını kabul ederek sayıların açıklanmadığını itiraf etti.

Vaka sayısı 1,2 milyonun üzerinde

BirGün'den Uğur Koç'un haberine göre, Sağlık Bakanı Koca’nın bugün yaptığı açıklamadaki bir satır arası ayrıntı ise salgının boyutuna dair dikkat çeken bir bilgi verdi.

Koca, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada 29 Temmuz’daki tablo değişikliğine kadar, “Asemptom hastaları da sayıyorduk” dedi.

Koca, sözlerinin devamında ise sayıların gizlenmesine dair eleştirilere “Oranlar belli. Bu tür açıklama aslında benim Bakanlığımın da aleyhine. Çünkü hasta sayısına oranla ağır hasta ve vefat çok fazla görünüyor ve sanki biz tedavide başarısızmışız gibi bir sonuç çıkıyor. Oysa böyle bir şey yok” yanıtı verdi.

Bakan, tam bu noktada, “Bakın vefat sayımız yüzde 1’in altında aslında” açıklaması yaptı.

Türkiye’de güncel koronavirüs tablosuna göre salgın nedeniyle 12 bin 335 can kaybı mevcut.

Açıklanan hasta sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,76.

Bakan Koca’nın açıklamasına göre, bu oranın yüzde 1’in altında olması için en az 1 milyon 235 bin vaka bulunması gerekiyor.

Türkiye, şimdiye kadar açıkladığı 446 bin 822 "hasta" ile dünya geneli koronavirüs vaka sıralamasında 25. sırada bulunuyor.

Ancak Bakan Koca’nın açıklamasından çıkan sonucun işaret ettiği gibi gerçek vaka sayısı 1,2 milyonun üzerinde ise Türkiye şu anda dünyada en çok vaka görülen 11. ülke oluyor.