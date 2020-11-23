İmamoğlu: Dün İstanbul’daki vefat sayısı 186

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi.

Burada esnafın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul’daki, "bulaşıcı hastalık" kaynaklı ölümlerle ilgili bilgiler paylaştı.

'Defin sayımız 450'lere doğru yürüyor'

Bir esnafın, “Bazı belediyeler, aynı gün iki yerde pazarı olan esnafa, birini açtırıyor, birini açtırmıyor” şeklindeki serzenişine cevap veren İmamoğlu, “Eğer pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa, ben, pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de saygı duyun. Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam, ne yapacağım? Mecburum konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim defnimiz, -Allah rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum- İstanbul’da 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450’ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz de o ilçelerle görüşelim. Ama pandemiyse konu, hepinizi Allah korusun. Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı geçirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de dikkat edin" dedi.

Bakanlık ölüm sayısını 139 olarak açıklamıştı

Sağlık Bakanlığı, dün Covid-19 nedeniyle 139 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 17 yeni "hasta" tespit edildiğini açıklamıştı. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8 olmuştu.