Pozitif çıkanlar 'vücutta kalan virüs partikülleri' denilip çalıştırılıyor

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki çalışma koşullarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık çalışanlarının Covid-19'a karşı savunmasız bırakıldığına işaret edilen açıklamada, siyasi iktidarın tavrının sağlık çalışanlarının sağlığını daha da tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Açıklama şöyle:

Semptomu olan sağlık çalışanları çalışmaya zorlanıyor

Bazı sağlık kurumlarında, sağlık çalışanın semptomları olsa bile Covid-19 testi pozitif çıkana kadar görevine devam etmesi istenmektedir. Oysa tüm koruyucu önlemleri alsa bile bu şekilde çalıştırılması bulaş riskini artırmakta ve kurumsal çalışmanın bütününe zarar verilmektedir. Vatandaşa ise testi yaptırdıktan sonra ilk 4 saat sonrasında evinde olması ve test sonucu gelene kadar izole kalması aksi takdirde ceza kesileceğine yönelik uyarılar yapılmaktadır. Bu çifte standart uygulama kabul edilemez. Öte yandan bu tür bir uygulamaya yönelik olarak herhangi bir “bilim kurulu” tavsiyesine dayanan resmi bir Bakanlık algoritması henüz yayınlanmamıştır.

Pozitifliği devam edenler yine de çalışmaya zorlanıyor

Ayrıca testi pozitif çıkıp izolasyon süresi dolanlar kontrol testlerinde yine pozitif çıksa bile “vücutta kalan virüs partikülleri" denilerek çalışmaya zorlanmaktadır. Son olarak testi negatife dönmüş olmasına rağmen ciddi semptomları devam eden sağlık personeline ise sağlık raporu dışında seçenek bırakılmamaktadır. Ancak sağlık personeline rapor verilmemesi yönünde de ciddi baskılar uygulanmaktadır.

Hasta yoğunluğunun artması nedeniyle güvenlik sorunları artıyor

Vaka, hasta ve ölüm sayılarının her geçen gün giderek artması nedeniyle hastanelerde ciddi bir doluluk oranına ulaşılmış durumdadır. Hastane dışında 112’lerin ve filyasyon ekiplerinin hizmet verdiği sayılar da giderek tırmanmaktadır. Vakalardaki yoğunluk nedeniyle ciddi gecikmeler yaşanmaktadır. Sağlık çalışanları birçok hizmet noktasında ciddi güvenlik riskleriyle karşılaşmaya başlamıştır. Tüm hizmet noktalarında güvenlik önlemlerinin ivedi olarak artırılması gerekmektedir. Sağlıkta şiddetin artması, kişi mağduriyeti kadar sağlık hizmetlerinin aksaması anlamına da gelmektedir ki, pandemi koşullarında sağlık çalışanları saniyelerle yarışmaktadır.

Kişisel koruyucu ekipmanın kalitesi düşmekte, tedarikinde gecikmeler yaşanmaktadır

Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı, pandeminin ağırlaşması ile artmaktadır. Ancak artan talep karşısında tedarikte giderek daha fazla zaafiyet ve gecikmeler yaşanmaktadır. Daha da önemlisi son dönemde sağlık personeline verilen kişisel koruyucu ekipmanlarda ciddi bir kalite düşüklüğü gözlenmektedir. Bu konuda acilen gerekli önlemler alınmaması durumunda sağlık çalışanları arasında vaka sayıları daha da artacaktır.

Personel yetersizliği iş yükünü artırmaktadır

Sağlık hizmetlerinde var olan personel açığı pandemi ile daha da belirginleşmiştir. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır.

Birinci basamak sağlık hizmetleri sorun yumağına dönüştü

Pandemi ile mücadelede birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekirken, birinci basamak sağlık kuruluşları salgına karşı yeterince desteklenmemiştir. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları pandeminin başladığı günden bugüne pek çok sorunla baş başa bırakılmıştır. Enfekte ve temaslı kişilerin istirahat raporları sorunu her ne kadar azalsa da yine filyasyon ekipleri tarafından ve hastane tarafından düzenlenmemesi sebebi ile aile hekimliğine yönlendirilmektedir. Bu nedenle Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının iş yükü ve bulaş riski artmaktadır.

Aile hekimliği birimlerine yeterli miktarda KPA (Pnömoni) aşısı verilmediği için hastalarla sağlık çalışanları arasında şiddete kadar varan sıkıntılar yaşanmaktadır.

Pandemi nedeniyle korkup Aile Sağlığı Merkezi gelemeyen ve bu sebeple izlemi yapılmayan gebe-bebek-çocuk izlemlerinden performans kesintisi uygulanması nedeniyle çalışanlar ücret kaybına uğramaktadır. Ek ödemenin hesaplanmasında ve çalışanlarına ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Halen daha birçok ilde Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hiç ödeme yapılmamıştır.

Filyasyon ekipleri yemek ve ulaşım sıkıntısı yaşamaktadır

Filyasyon ekiplerine düzenli yemek sağlanmamakta, kumanya tarzında verilen ürünler ise yetersiz ve kalitesiz olarak nitelendirilmektedir. Filyasyonda görevli çalışanlar kendi yemek problemini kendisi çözmekte ya da yemek yiyememektedir. Bu sebeple çalışanlara en az iki öğün olmak üzere ya yemek hizmeti sunulmalı, ya da bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere aylık ödenek çıkarılmalıdır. Gece geç saatlere kadar dinlenmeksizin görev alan filyasyon ekipleri mümkünse kendi ikamet alanlarında görevlendirilmeli ve her ne koşulda olursa olsun mutlaka servis imkânı sağlanmalıdır.

Diş Hastanelerinin personel açığı sorunu büyüyor

Diş Hastanelerinden diş hekimi, diş teknisyeni vb kadrolardan sayıca çok fazla görevlendirme yapılmaktadır. Bu sebeple diş hastanelerinde eksik personelle hizmet verilmekte, sağlık çalışanları yoğun iş temposu içinde zorlanmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastanelerine acilen personel ataması yapılmalı, personel ihtiyacı giderilene kadar filyasyonda görevlendirilen diş hekimleri ve diş teknisyenleri görev yerlerine iade edilmelidir.

Sağlık çalışanları geçim sıkıntısı altında eziliyor

Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastanelerin de döner sermaye ödenmemekte düşük maaşla çalıştırılan sağlık personeli geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bir an önce temel ücretlerde iyileştirme yapılmalıdır.

Pandeminin başından beri gece-gündüz, hafta sonu demeden, izin kullanmadan büyük özverilerle hizmet veren sağlık çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir. Covid-19 meslek hastalığı listesine vakit kaybetmeksizin eklenmelidir.