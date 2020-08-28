AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki krizde tek taraflı adım atmaktan kaçınmaya ve konuyu AB ile görüşmeye çağırdı.

Borrell ayrıca Türkiye'ye uygulanacak yaptırım konusunda bir anlaşmanın da hazır olduğunu doğruladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Türkiye'ye yaptırımların Eylül ayındaki AB zirvesinde görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Borrell yaptırımların Türk gemilerine de uygulanabileceğini ancak şu aşamada AB'nin anlaşmazlıkla bağlantısı olan kişileri listeye aldığını söyledi.