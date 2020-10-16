ABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin S-400’leri test ettiğinin doğrulanması durumunda bunu şiddetle kınadıklarını söyledi.

Reuters haber ajansı, bugün S-400'lerin denemesinin yapılması beklenen Karadeniz Bölgesi'nde füze fırlatıldığını gösteren bir videoya ulaştığını duyurmuş, ulaştığı görüntülerin Sinop'ta çekildiğini bildirmişti.

Bunun ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. ABD’nin Türk hükümetinin üst düzey yetkililerine S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının “kabul edilemez” olduğunu ifade ettiği belirtilen açıklamada Türkiye’nin S-400’leri aktive etmesinin güvenlik ilişkilerine “olası ciddi sonuçları”nın olacağı kaydedildi.

Bakanlık sözcüsü Ortagus yaptığı açıklamada “Eğer doğrulanırsa NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak Türkiye'nin sorumluluklarıyla uyuşmayan S-400 füze denemesini şiddetle kınarız" dedi.

Reuters, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın füze denemelerini doğrulamaya ya da yalanlamaya yönelik açıklama yapmayacağını bildirdiğini belirtmişti.